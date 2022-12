Surulliset kuvat tuhoista: Kongon demokraattisen tasavallan tulvissa kuollut yli 160 ihmistä

15 miljoonan asukkaan Kinshasassa oli rankkasade koko tiistain vastaisen yön, ja kaupungin keskustan pääkadut olivat veden vallassa useita tunteja. Lisäksi keskeinen huoltoreitti Matadin satamaan Kongo-joelle on romahtanut.

Tulvissa on lisäksi loukkaantunut kolmisenkymmentä ihmistä, jotka ovat tarvinneet sairaalahoitoa. Arviolta vähintään 280 asumusta on tuhoutunut sateiden ja tulvien vuoksi.

Kongo-joen rannalla sijaitsevan Kinshasan väkiluku on kasvanut valtavasti viime vuosina. Monet asunnoista muodostavat hökkelikyliä, jotka on pystytetty tulville alttiille alueelle. Lisäksi kaupungin viemäröinti on merkittävästi puutteellista.