THL: Joka seitsemännellä lastensuojelun työntekijällä liikaa lapsia huolehdittavana – alalle pitäisi houkutella lisää työntekijöitä

Lakisääteinen enimmäismäärä on 35 asiakasta sosiaalityöntekijää kohti. Asiakasmäärien ylityksiä selitettiin pienissä kunnissa henkilövaihdoksilla tai sillä, ettei avoimia virkoja ole saatu täytettyä, THL kertoi raportissaan.

– Liian suuret asiakasmäärät vaikuttavat siihen, minkä verran lapsia ja nuoria voidaan kohdata ja auttaa sekä miten hyvin he pääsevät palveluihin, sanoi erityisasiantuntija Laura Holmi Lastensuojelun Keskusliitosta STT:lle.

Holmin mukaan jo lain puitteissa oleva 35 asiakasta on iso määrä. Työ on vaativaa, ja lapsen lisäksi mukana tulee myös hänen perheensä sekä esimerkiksi koulun ja terveydenhuollon henkilökuntaa, Holmi huomautti.

Lastensuojeluun on jonkin verran jonoja, ja Holmi epäilee, että tilannetta ehkä yritetään hallita pitämällä perheitä odottamassa lastensuojelun piiriin pääsyä.

Helsingin Sanomien mukaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ainakin sata lasta jonottaa lastensuojeluun ilman, että he ovat kenenkään sosiaalityöntekijän vastuulla.

Asiantuntija: Sopiva määrä olisi 25 lasta tai nuorta työntekijää kohti

– Monen tahon aikaisemmin selvittämä ja suosittelema asiakkaiden enimmäismäärä on 25. Se olisi tavoiteltavaa, hän sanoi.

Kyselyssä valtaosa harkitsi työpaikan tai alan vaihtamista

– Lukujen perusteella haasteellisin tilanne on niillä alueilla, joissa myös avoimia tehtäviä on eniten, kertoi THL:n erityisasiantuntija Martta Forsell, joka on yksi selvityksen tekijöistä.