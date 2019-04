Supo ei käy turvallisuusselvityksissään läpi some-tilejä – myöskään Hussein al-Taeen Facebook-viestejä ei voitu selvittää

Al-Taeen noustua kansanedustajaksi julkisuuteen nousivat hänen Facebook-viestinsä, jotka eroavat selkeästi linjasta, jolla hän on julkisuudessa viimeisimmän lähes viiden vuoden ajan kommentoinut terrorismia ja Lähi-idän tilannetta. Al-Taeen Facebook-kirjoituksissa on muun muassa vihjailtu Israelin ja Yhdysvaltojen kouluttaneen Isis-terroristeja.

Al-Taee on korostanut medialle moneen otteeseen sitä, että suojelupoliisi tekee jokaiselle CMI:n työntekijälle laajan turvallisuusselvityksen.

Rantalan mukaan supossa on kuitenkin pohdittu selvityksen laajentamista myös some-tileihin. Ongelmana on kuitenkin se, sallisiko laki edes julkisten some-päivitysten läpikäynnin.

Rantala ei ota kantaa al-Taeen tapaukseen eikä edes siihen, onko al-Taeesta tehty turvallisuusselvitys. Jos sellainen on kuitenkin tehty, eivät Facebook-viestit ole supon kertoman perusteella ole tulleet sen tietoon ainakaan supon oman selvityksen kautta.

Al-Taee ei kiistä viestejä - millä perusteella CMI sitten kiistää?

Al-Taee on pahoitellut viestejä ja esitti tiistaina anteeksipyyntönsä myös puolueensa SDP:n eduskuntaryhmälle.

Julkisuudessa olleet Facebook-viestit ovat olleet avoimissa Facebook-ryhmissä. Niiden lisäksi STT on syksyn ja talven aikana pyrkinyt selvittämään saamiaan ja myöhemmin verkossa levinneiden jyrkkää kieltä vähemmistöistä sisältävien kuvakaappausten todenmukaisuutta, mutta ei ole pystynyt niitä todentamaan. Kuvakaappaukset on väitetysti otettu vuonna 2015.

Al-Taee on nyt huhtikuussa kuitenkin itse sanonut STT:lle, ettei kiistä näitäkään viestejä. Al-Taee on sanonut, ettei pysty muistamaan kaikkia vanhoja Facebook-päivityksiään, joten hän ei pysty varmasti sanomaan jyrkkää kieltä vähemmistöistä sisältävien kuvakaappausten aitoudesta.

On siis kiinnostavaa, miten CMI saattoi olla varma viestien olevan väärennettyjä, jos al-Taee ei itsekään ole varma. CMI ei kuitenkaan suostunut kommentoimaan asiaa STT:lle tiistaina lainkaan.

Mistä olitte silloin varmoja, että ne viestit on väärennettyjä, CMI:n viestintäjohtaja Elina Lehtinen?

– Voit itse katsoa niitä ja lukea niitä, mutta kuten sanottu, niin me emme jatka tätä kommentointia ollenkaan. Olemme sanoneet, mitä olemme sanoneet siitä, ja nyt pitää kääntyä toisten ihmisten puoleen ja keksiä muita uutisia, Lehtinen sanoo STT:lle.

– Sanoin, että emme kommentoi näitä, että ne on silloin tapahtuneet mitä aikoinaan, ja meillä on meidän omat lähteet, mihin vetoamme. Tätä on ihan turha jankata ja en tätä asiaa vie tämän pidemmälle.