Supervireinen SM-liigatykki paukuttaa nyt maaleja tuhtiin tahtiin – yksi kysymys saa tähden lähes sanattomaksi

Maalipörssin kakkosmies on itsekin hämmentynyt huikean ryöpytyksensä edessä. Vireen löytymiseen ei yksiselitteistä vastausta löydy.

– Hyvä kysymys. Varmaan kun kiekko on alkanut menemään sisään, niin sitä kautta se on ruokkinut itseluottamusta. Tätä on kysytty aika paljon, eikä tuon parempaa vastausta ole ollut antaa, Meskanen toteaa.