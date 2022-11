Tässä ovat SM-liigan kuumimmat maalintekijät – pelaajien puheissa toistuu yksi nimi, Ilves-tykki takoo hurjaa jälkeä

Jos pelaajilta kysytään, yksi nimi nousee ylitse muiden, kun tapetilla ovat SM-liigan alkukauden kuumimmat maalintekijät. Ville Meskanen on säväyttänyt SaiPan riveissä. Hänelle tulitukea on antanut myös Ilveksen huippuvireinen tykki Joona Ikonen. Heidän rinnalleen on noussut myös yksi ruotsalaiskasvo. Lisää aiheesta jutun yläreunan videolta.