Koittaako "Joementum" vai iskeekö "Berniemonium"? Biden sai taivaan lahjan juuri ennen supertiistaita

Yhdysvaltojen demokaattipuolueen presidenttiehdokkaaksi pyrkivillä on edessään huipputärkeä päivä. Niin sanottuna supertiistaina äänestetään kaikkiaan 15:ssä esivaalissa, ja jaossa on 1 344 kaikkiaan 3 979 delegaatista.

"Joementum" siivittää Bidenia

Helmikuu oli yhtä tuskaa Joe Bidenille. Tappiot Iowan, New Hampshiren ja Nevadan esivaaleissä näyttivät siltä, että Bidenin kolmaskin yritys demokraattien presidenttiehdokkuuteen on tuhoon tuomittu. Biden jäi rannalle myös vuosina 1988 ja 2008.

Kalifornia on Sandersin turvaverkko

Siispä on helppo kuvitella tilanne, jossa ensimmäiset Kalifornian tulokset eivät ole Sandersille kovin suosiollisia. Tällöin vaarana on, että Sanders joutuu negatiivisen uutisoinnin uhriksi, ja "Joementum" pyyhkäisee "Berniemoniumin" tieltään.

Lopuksi on syytä korostaa, että supertiistain vaikutusta esivaalien jatkoon on erittäin vaikeaa ennustaa etukäteen. Varmaa on vain se, että demokraattien ehdokas on selvillä vasta pitkälti kevään tai kesän puolella.