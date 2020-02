Yksi kuvio sen näyttää: varapresidentti Joe Bidenin nousu kohti Valkoista taloa voi alkaa tänään – muuten hän on mennyttä

– Me aiomme voittaa Etelä-Carolinassa.

Eikä muun pitäisikään kelvata, sillä Etelä-Carolina on Bidenin kannatuksen kovaa ydintä. Osavaltion reilusta 5 miljoonasta asukkaasta noin joka neljäs kuuluu mustaan tai afroamerikkalaiseen väestöön. He muodostavat kaksi kolmasosaa Etelä-Carolinan demokraattikannattajista, ja Biden on koko esivaalikampanjan ajan ollut suosituin demokraattiehdokas heidän keskuudessaan.