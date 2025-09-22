Ragasa-taifuuni ravistelee saarivaltiota Kaakkois-Aasiassa. Katso videot yltä!
Työpaikat ja koulut ammottavat tyhjyyttään Manilassa ja myös muissa osissa Filippiinejä maata ravistelevan Ragasa-taifuunin vuoksi.
Joillekin alueille on annettu vakavin mahdollinen myrskyvaroitus, ja esimerkiksi Babyan-saaren rannikolla asuvia on kehotettu evakuoitumaan myrskytuhojen ja tulvien varalta. Evakuoituja on tuhansia.
Ragasan tuulennopeus lähenteli aamulla puuskissa jo 75 metriä sekunnissa, kertoi Filippiinien ilmatieteen laitos.
Paikalliset viranomaiset ovat varoittaneet myös muun muassa laajoista sähkökatkoista ja maanvyörymistä.
Ragasa-taifuuni rantautui osiin maata puolenpäivän aikaan. Tuoreet videot näyttävät rajun tilanteen.