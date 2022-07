– Olin Halloween Cafessa, joka on yksi suosikkiravintoloistani, Felix selitti Guardianin mukaan.

– Olin juuri alkamassa syömään siipiannostani, kun sain puhelinsoiton. He kysyivät, haluaisinko tulla takaisin ja juosta alkuerissä ja auttaa joukkuetta, joten jätin siivet siihen.

– Minulle on kunnia-asia tulla tänne juoksemaan kotiyleisön eteen ja auttaa joukkuetta, Felix kertoo.

– Siitä tässä on kysymys. Bobby antoi minulle pari harjoitetta ja sitten nousin lentokoneeseen.

Nykyisistä 19 mitalista 13 on kultaisia ja yhdeksän kullista on tullut viestistä. Olympiavoittoa Felix on juhlinut seitsemän kertaa, kuudesti viestissä.