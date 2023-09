Tähtijuoksijoista levitettiin ilkeää videota MM-kohuhetken jälkeen – toinen raivostui: "Pitäkää turpanne kiinni"

Klaverin mukaan tilanne on tulkittu aivan väärin. Hän päätti avautua kohusta Instagramissa.

– Olen vähän vihainen sen takia. Sanoin muille joukkueen jäsenille, että he voivat mennä, ja voin tehdä viimeiset haastattelut yksin. Lieke kuitenkin pysyi vierelläni ja sanoi, ettei hän halunnut jättää minua yksin median kanssa, Bol kertoi.

– Minusta meidän ei pitäisi ottaa negatiivisuutta niin vakavasti. Verkossa on erittäin helppoa julkaista mitä vain. Saan myös paljon vihaan, mutta en välitä siitä, koska se on netissä. Siellä on paljon feikkejä asioita.