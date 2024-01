Supertähti joutui peittämään kiistellyn tatuointinsa – sai nyt luvan pelata se näkyvillä

LaMelo Ball tähtitakamies sai ESPN:n lähteiden mukaan pelata ilman vasemman korvan juuressa sijaitsevan tatuointinsa peittämistä NBA:ssa, kun hän palasi tositoimiin kuusi viikkoa kestäneen tauon jälkeen. Ball on toipunut nilkkavammasta.

Charlotte Hornetsia edustavan Ballin tatuointi esittää kirjainyhdistelmää LF, joka on paitsi lyhenne hänen toisesta nimestään LaFrance, myös vaatemalliston tuotemerkki.

Tatuoinnin on aiemmin katsottu rikkovan NBA:n sääntöjä, jotka kieltävät pelaajia mainostamasta mitään kehossaan tai hiuksissaan otteluiden aikana. Tuore leima kiinnitti liigan huomion jo harjoituskaudella.

– Yritämme valvoa sääntöä kohtuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti ja otamme myös huomioon pelaajien halun ilmaista itseään ei-kaupallisella tavalla. LaMelo Ballin kaulatatuointi on kuitenkin selvä sääntörikkomus, ja hänen pitää peittää se asianmukaisella tavalla, NBA:n tiedottaja Tim Frank kertoi marraskuussa.

Ball on peittänyt tatuointinsa marraskuun puolivälistä lähtien.

NBA on kuitenkin harkinnut linjaustaan uudelleen sen jälkeen, kun Ballin leiri on perustellut tatuointia nimeen liittyväksi. Toisen nimen LaFrancen lisäksi LF merkitsee pelaajan mukaan myös läheisen sukulaisen nimikirjaimia. Kirjainyhdistelmä on ollut lisäksi hänen käytössään jo aiemmin ennen vaateyrityksen lanseerausta.