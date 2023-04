Supertähti esiintyy sotavideolla – laukaisee ohjuksen venäläissotilaiden niskaan

Usyk on kolmen liiton mestari. Hän on tukenut kotimaansa Ukrainan joukkoja voimakkaasti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi maahan reilu vuosi sitten.

– He lähettävät minulla hauskoja videoita, joissa he nauravat kuollakseen. He helpottavat oloaan sillä tavalla, Usyk kertoi talkSPORTille.