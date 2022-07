Supertähti Adele paljasti haluavansa perheenlisäystä: "Haluaisin ehdottomasti muutaman lapsen lisää"

Laulajatähti Adele paljasti taannoin BBC:n podcastissa haluavansa lisää lapsia, kertoo Page Six .

/All Over Press

/All Over Press

– Olisi upeaa, jos saisimme lapsia, mutta jos emme, niin minulla on Angelo, Adele viittasi 9-vuotiaaseen poikaansa.

Laulajatähdellä on yhteinen lapsi ex-miehensä Simon Koneckin kanssa. Pariskunta erosi vuonna 2019, mutta he ovat pysyneet hyvinä ystävinä erosta huolimatta. Adele kertoi, että yhteishuoltajuus on sujunut mutkitta.