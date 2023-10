Adele kertoi keikallaan lopettaneensa juomisen, koska oli "rajatapausalkoholisti"

Artisti Adele esiintyi Las Vegasin Colosseum at Ceasars Palacessa 14. lokakuuta ja kertoi faneilleen, että on lopettanut juomisen noin 3,5 kuukautta sitten.

– Se on tylsää. Tarkoitan, että olin kirjaimellisesti ”rajatapausalkoholisti” melko suuren osan kaksikymppisyydestäni, mutta kaipaan sitä niin paljon. Joten nauttikaa whiskey soureistanne. Olen hyvin, hyvin kateellinen, Adele kertoi faneilleen.

Viime lokakuussa Adele kertoi US Vogue -lehdelle, että koronapandemian ja -sulkujen aikaan hänen juomisensa alkoi aina vain aiemmin ja aiemmin päivällä.

– Minulla on aina ollut hyvin läheinen suhde alkoholiin. Alkoholi on aina kiehtonut minua suuresti. Se piti isäni minulle etäisenä. Halusin siis aina tietää, mikä siinä oli niin hienoa, Adele kertoi tuolloin.

Adelen isä kuoli toukokuussa 2021. Laulaja on kertonut Oprah Winfreyn haastattelussa lopettaneensa juomisen tapahtuneen jälkeen, koska se on yksi hyvä tapa tutustua itseensä, kun juo vain vettä.

Las Vegasin esiintyminen kuuluu Weekends with Adele -konserttiesiintymisiin, joita järjestetään Las Vegasissa viikonloppuisin kesäkuusta marraskuuhun. Yhteensä esiitymisiä on 34, ja viimeinen niistä on 4. marraskuuta.