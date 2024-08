Supertähden terveys petti olympialaisissa – kertoo dramaattisen päivän tuskasta: "Kamalin, mitä voi olla"

Tamberi on vuosien varrella osoittanut olevansa todella kova kilpailija. Hän kykenee vuosi toisensa jälkeen hilaamaan itsensä huipputasolle, etenkin arvokisoihin. Hän on Tokion 2021 olympiavoittaja ja vuoden 2023 maailmanmestari. Niiden lisäksi hänellä on kolme EM-kultaa.