Suomalaisille NFL-faneille unelmauutinen: huippusarja siirtyy C Moren tarjontaan!

C Moren sopimus kattaa runkosarjan jokaiselta kierrokselta kuusi suoraa ottelua. Sunnuntai-iltaisin ohjelmistoon kuuluu myös seitsemän tunnin mittainen NFL RedZone, jossa seurataan koko kierroksen tapahtumia suorassa lähetyksessä. Lisäksi C Moressa nähdään NFL:n Euroopassa pelattavat ottelut samoin kuin kaikki pudotuspelit ja kauden huipentava Super Bowl.

– Urheilutarjontamme monipuolistuu entisestään. NFL:n suosio on kasvanut merkittävästi Pohjoismaissa ja sarja tuo erittäin mielenkiintoisen ja näyttävän lisän C Moreen. NFL on Yhdysvaltojen suosituin urheilusarja ja siten amerikkalaisen tv:n jättiläinen. Tv-tuote on myös sen mukainen, C Moren Suomen urheiluoikeuksista vastaava Jukka Raatikainen kertoo.