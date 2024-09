Leijonat-luotsi Antti Pennanen asiantuntijapestiin

MTV:n syyskauden NHL-lähetykset:

La 5.10. klo 17 Global Series Praha: New Jersey Devils – Buffalo Sabres, MTV Sub

La 12.10. klo 20 Boston Bruins – Los Angeles Kings, MTV Sub

La 19.10. klo 22.30 Dallas Stars – Edmonton Oilers (studiollinen lähetys), MTV Sub

Pe 1.11. 19.30 Global Series Tampere: Dallas Stars – Florida Panthers (studiollinen lähetys), MTV3

La 2.11. 17.30 Global Series Tampere: Florida Panthers – Dallas Stars (studiollinen lähetys), MTV Sub

Ma 11.11. 19.30 Buffalo Sabres – Montreal Canadiens, MTV Sub

La 30.11. 22.30 Florida Panthers – Carolina Hurricanes (studiollinen lähetys), MTV Sub

Su 8.12. 20 New York Rangers – Seattle Kraken, MTV Sub

Su 22.12. 19.30 New York Rangers – Carolina Hurricanes, MTV Sub

La 28.12. 19.30 Florida Panthers – Montreal Canadiens (studiollinen lähetys), MTV Sub

Ke 1.1. 00.00 Winter Classic: Chicago Blackhawks – St. Louis Blues, MTV Sub