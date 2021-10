Suora lähetys koronapassista ja koronatoimista – Kiuru pelkää rajojen yli tulevia virusmuunnoksia

Aiheena on koronapassin lisäksi maahantulosäännökset. Paikalla ovat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja osastopäällikkö Taneli Puumalainen.

Keskeisimmät tiedot tilaisuudesta

– Meillä on osa tulijoista rokottamattomia. Meidän on otettava huomioon minkälaista riskiä yhteiskunnan aukipitämisen osalta rajojen yli tulevat tartunnat tulevat aiheuttamaan. Pelkona on se, minkälaiisa uusia virusmunnoksia rajojen yli voi tulla, jos terveysturvallisuustoimia ei oteta vakavasti, Kiuru sanoi.