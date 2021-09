Hallitus siirsi tiedotustilaisuutta – maahantulon rajoituksista on kiistaa

MTV Uutisten tietojen mukaan paketin loppusuoralla on tullut mutkia matkaan nimenomaan maahantulosäännöksiin liittyen ja tätä kokonaisuutta vielä hiotaan.

STM ja Kiuru saivat kevään ja alkukesän neuvotteluissa läpi kovat rajoitukset. Suomeen on saanut tulla vapaasti maista, joissa koronailmaantuvuus on korkeintaan 10 tapausta per 100 000 asukasta kahdessa viikossa.