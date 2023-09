Kestävän kehityksen huippukokous aloittaa YK:n korkean tason viikon

YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa tänään YK:n päämajassa New Yorkissa. Ohjelmassa on tänään ja huomenna kestävän kehityksen huippukokous.



YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin isännöimässä huippukokouksessa maailman johtajien on tarkoitus tarkastella sitä, missä vauhdissa ollaan YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Huippukokouksessa myös muotoillaan maiden yhteinen poliittinen julistus.



Suomen valtuuskuntaa johtaa presidentti Sauli Niinistö, jolla on myös puheenvuoro maanantain huippukokouksessa.