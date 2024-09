New Yorkissa alkaa huipputärkeä viikko – mukana presidentti Stubb ja kolme suomalaisministeriä

Kokouksessa on määrä käsitellä muun muassa Gazan ja Ukrainan sotaa sekä Lähi-idässä kiristynyttä tilannetta Libanonin ja Israelin välillä.

Presidentit puhuvat

Tiistain merkittäviin hetkiin kuuluu Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin puhe, jonka on määrä olla ennen iltakuutta Suomen aikaa. Hän pitää puheen viimeistä kertaa presidentin roolissaan.

Tiistaista alkaen YK:n jäsenmaat pitävät puheenvuoronsa yleiskokouksessa. Keskiviikkoiltana on presidentti Stubbin vuoro pitää Suomen kansallinen puhe, ensimmäinen omassa roolissaan presidenttinä. Tämän hetken tieto aloitusajasta on 22.30.

Mukana Bidenin vastaanotolla

Stubb osallistuu viikon aikana myös ilmastonmuutosta ja luontokatoa käsittelevään korkean tavoitetason ryhmän (HAC) johtajien tapaamiseen, Maailman talousfoorumin järjestämään lounaskeskusteluun geopolitiikasta ja Bidenin ja hänen puolisonsa Jill Bidenin isännöimälle vastaanotolle.



Näiden lisäksi presidentti Stubbin ohjelmassa on yleiskokousviikon aikana useita kahdenvälisiä tapaamisia.



Presidentin mukana New Yorkiin matkustaa puoliso Suzanne Innes-Stubb, joka pitää puheenvuoron lasten tulevaisuuden turvaamiseen keskittyvässä konferenssissa, joka on osa YK:n yleiskokouksen kokousosallistujien puolisoiden erillistä ohjelmaa.