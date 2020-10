Näillä viidellä alueella ravintoloiden toimintaa rajoitetaan lisää jo tulevana viikonloppuna - MTV seuraa suorana

Ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikoja säännellään koronavirusepidemian takia. Jos koronavirustilanne on jollakin alueella kiihtymisvaiheessa, voidaan ravitsemisliikkeille säädettyjä rajoituksia tiukentaa.

Hallitus linjasi aiemmin, että tämän viikon torstaista lähtien ravintolat sulkevat koko maassa ovensa yhdeltä yöllä ja anniskelu loppuu tuntia aiemmin. Samalla kerrottiin, että jos koronavirustilanne on jollakin alueella kiihtymisvaiheessa, menevät ovet kiinni jo kello 23 ja anniskelu loppuu kello 22.

Kiuru on kiirehtinyt tiukempia rajoituksia alueille, jotka ovat epidemian kiihtymisvaiheessa tai lähestyvät sitä.

14.58: Koko maan ilmaantuvuusluku on 30 paikkeilla ja suunta on ylöspäin. Tapauksista noin puolet, Vaasaa lukuun ottamatta, on pääkaupunkiseudulla.