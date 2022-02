Suomessa on nyt todettu yhteensä yli puoli miljoonaa koronatartuntaa – virukseen liittyviä kuolemia yli 2 000

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan 655 koronatartunnan saanutta potilasta, joista tehohoidossa on 37 potilasta. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on pienentynyt maanantaista 13:lla, mutta muiden koronatartunnan saaneiden potilaiden määrä on pysynyt lähes samana.