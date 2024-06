SuomiAreenan jalkapalloturnauksessa uusi mestari – Olli Rehn hehkutti voittajaa

Jalkapalloturnaukseen osallistui kaikkiaan kahdeksan joukkuetta: Eduskunnan urheilukerho, Olli Rehn All Stars, PTY (Päätoimittajien yhdistys), MTV, Zoom, Inter Action Turku ja FC Gilla.

"Tällä kertaa Maikkari oli parempi"

Loppuotteluun tiensä selvittivät kahden viime vuoden mestarijoukkue Olli Rehn All Stars ja MTV:n joukkue.

– Fiilis on upea. Olli Rehn All Stars on dominoinut kenttiä koronan jälkeen. Tänään päästiin ottamaan kannu kotiin, MTV Oy:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen hyrisi pelin jälkeen.