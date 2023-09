Teemu Pukki paljasti siirtyneensä MLS:ään lomakunnossa – kertoo haasteista: ”Suoraan syvään päätyyn”

– Siirto tuli aika nopeasti. Sitten sinne peleihin ja saman tien kentälle. Yleensä kun on siirtynyt, on ollut pre-season ja päässyt olemaan joukkueen kanssa ennen kuin alkaa tosipelit. Nyt mentiin suoraan syvään päätyyn. Siinä ei kauheesti ehtinyt tutustua pelaajiin ja pelitapaan, Pukki avaa tilannetta.

– En ollut fyysisesti missään hyvässä kunnossa. Nyt alkaa fyysisesti tuntumaan siltä että on lähellä täyttä pelifiilistä, Pukki sanoo.

Huuhkajat Kazakstanissa

Pukki antoi haastattelun Kazakstanissa, jossa Huuhkajat valmistautuu torstaina pelattavaan EM-karsintaotteluun. Suomi ja Kazakstan ovat H-lohkon kärjessä tasapistein. Kazakstan on yllättänyt karsinnoissa vahvalla pelillään. Se kaatoi muun muassa Tanskan kotiottelussaan maaliskuussa.

– Siellä on varmasti hyvä buumi ja katsomo mitä ilmeisemmin täynnä. Vastahyökkäykset ovat heidän isoin aseensa ja sen lisäksi he puolustavat hyvin. Tulee olemaan vaikeampi ottelu kuin kaksi vuotta sitten, Pukki ennakoi.

Suomen kaikkien aikojen maalipörssin kärkipaikkaa 38 maalilla hallussaan pitävä Pukki uskoo, että Huuhkajat on valmiina torstaina kaatamaan Kazakstanin. Suomalainen on ollut viime aikoina hyvässä vireessä, kun kahdessa viimeisessä MLS-ottelussa verkko on heilunut.