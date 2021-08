Yhdysvallat evakuoinut Afganistanista yli 70 000 – Biden aikoo pitää vetäytymisaikataulustaan kiinni

Bidenin mukaan Yhdysvallat aikoo pitäytyä suunnitelmassa saada joukkonsa vedettyä Afganistanista elokuun loppuun mennessä. Hänen mukaansa evakuoinnit on tehtävä pikaisesti terroristihyökkäysten kasvavan uhan vuoksi.

Biden tähdensi äärijärjestö Isisin mahdollisten iskujen uhkan kasvavan koko ajan. Yhdysvallat on jo aiemminkin varoittanut, että Isis saattaisi tehdä lentokentällä ja sen läheisyydessä iskuja.

Presidentin asettama aikataulu on kuitenkin riippuvainen siitä, päästääkö Taleban ihmisiä kaupungin lentokentälle.

Bidenin mukaan Taleban on tehnyt tähän saakka yhteistyötä. Hän kertoo kuitenkin pyytäneensä puolustus- ja ulkoministeriöitään laatimaan varasuunnitelman, jotta evakuointiaikataulua voidaan muuttaa, jos siihen on tarvetta.

Taleban: Lisäajalle ei ole perusteita

Osa EU-maiden johtajista on toivonut, että takarajaa siirrettäisiin ja evakuointeja jatkettaisiin vielä elokuun jälkeen. Euroopan maiden mukaan kaikkia vaarassa olevia afganistanilaisia ei pystytä evakuoimaan Bidenin asettamaan takarajaan mennessä.

– Heillä on käytössään koneita ja lentokenttä, joten heidän tulisi pystyä saamaan kansalaisensa ja sopimustyöntekijänsä pois täältä, Mujahid perusteli.

Guterres: Kostotoimet YK:n henkilöstöä vastaan alkaneet

Yhdysvaltalaisen Politico-lehden mukaan YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on tunnustanut, että Taleban on aloittanut kostotoimensa YK:n henkilöstöä vastaan. Hän kertoo asiasta Afganistanissa olevalle YK:n henkilöstölle suunnatussa videoidussa puheessa.

Lehden mukaan ryhmä YK:n henkilöstön jäseniä on kehottanut Guterresia antamaan määräyksen heidän evakuoinnistaan.

YK:n leivissä oleville noin 720 ulkomaiselle henkilölle on tarjottu tukea Afganistanista evakuoitumiseen. Lehden mukaan YK:lle työtä tekeville noin 3 000 afganistanilaiselle apua ei ole juuri kuitenkaan tarjolla.

Politicon mukaan YK:n johdon ohjeistukset ovat myös olleet epäjohdonmukaisia. Osaa työntekijöistä on pyydetty jatkamaan työpaikoillaan käyntiä, kun taas osaa on pyydetty pitäytymään kodeissaan, sillä heidän turvallisuuttaan ei pystytä takaamaan.

Maailmanpankki laittaa avustukset jäähylle

Asiasta kertovat muun muassa AFP ja yhdysvaltalaislehti New York Times (NYT) viitaten Maailmanpankin edustajan kertomiin tietoihin.

Maailmanpankin edustajan mukaan järjestö oli pidättäytynyt antamasta lausuntoa, kunnes se on saanut kaikki työntekijänsä maasta. Työntekijät saatiin evakuoitua hänen mukaansa perjantaina.

Maailmanpankilla on ollut käynnissä yli kaksikymmentä kehityshanketta Afganistanissa. Järjestö on avustanut Afganistania vuodesta 2002 lähtien yli 5,3 miljardilla dollarilla eli yli 4,5 miljardilla eurolla.

Rahahanat säppiin yksi toisensa jälkeen

Yhdysvaltain hallinto on puolestaan kertonut jäädyttäneensä Afganistanin rahavarat Yhdysvalloissa.

Afganistanin keskuspankilla on noin 9 miljardin dollarin käteisreservit, josta valtaosa on ulkomaisilla tileillä Talebanien ulottumattomissa. Yhdysvaltain keskuspankilla on hallussaan 7 miljardin summa Afganistanin rahaa, josta noin 1,2 miljardia kultana.