Suomi lähettää materiaaliapua Kreikkaan paikkaamaan Morian leirin tuhoja

Sisäministeriö on tehnyt yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa tarvikkeiden hankinnassa ja kuljetuksessa. Euroopan komissio rahoittaa osan kuljetuskustannuksista.

Viime viikolla syttynyt tulipalo tuhosi Lesboksen saarella sijainneen Morian leirin, jossa asui siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita. Noin 12 000 leirin asukasta on elänyt palon jälkeen muun muassa hylätyissä rakennuksissa ja jopa taivasalla.

Suomi on aiemmin kertonut vastaanottavansa Morian leiriltä yksitoista ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa.

Tuhopoltosta syytettynä kuusi siirtolaista Afganistanista

Kreikan viranomaisten mukaan ainakin ensimmäinen tulipalo sytytettiin tahallaan sen jälkeen, kun positiivisen koronatestituloksen saaneita määrättiin karanteeniin. Tulipalosta on syytettynä neljä nuorta miestä sekä kaksi alaikäistä poikaa, jotka kaikki ovat lähtöisin Afganistanista.

Kreikan hallitus rakensi muutaman kilometrin päähän Moriasta telttaleirin noin 3 000 ihmiselle, mutta tähän mennessä sinne on saatu majoittumaan noin 1 200 siirtolaista. Uudelle leirille on tarkoitus saada majoitustilat 9 000 siirtolaiselle.

Kreikkaan on tullut vuoden 2015 jälkeen kymmeniätuhansia siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita, joille on rakennettu kymmenittäin leirejä ja pakolaiskeskuksia. Vain pieni osa tulijoista on päässyt jatkamaan matkaansa muualle Eurooppaan loppujen jäädessä jumiin leireille, usein surkeisiin oloihin.