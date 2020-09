Kreikan suurimman siirtolaisleirin valtaisaa tulipaloa epäillään tuhopoltoksi – video näyttää karmean eron, miltä leirillä näytti ennen ja nyt

Morian alkuperäinen leiri oli rakennettu 2 800 ihmiselle, mutta leiri on paisunut valtavaksi 13 000 ihmisen suurleiriksi. Asumustot koostuvat konteista ja vieri viereen rakennetuista teltoista ja kyhäelmistä, minkä vuoksi tulipalo on päässyt etenemään vauhdikkaasti.

Palo ehkä sytytetty – koronavirustartunnat kiristävät paikallisten asukkaiden ja leiriläisten välejä

Palo on viimein saatu hallintaan, mutta viranomaisten ongelmana on metsäpalo, joka riehuu läheisellä metsäalueella Lesboksen saarella. Olosuhteet saarella ovat kovien tuulten vuoksi erittäin vaaralliset ja sammutusapuun on pyydetty lentokoneita.