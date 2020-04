Mellakan aiheuttama tulipalo tuhosi osan pakolaisleiristä Kreikassa – turvapaikanhakijanaisen kuolema käynnisti levottomuudet

Vialin leiri, kuten useimmat Kreikan pakolaisleirit, oli jo valmiiksi pahasti ylikansoitettu. Leirillä asuu yli 5 000 ihmistä, vaikka sen asuintilat on tarkoitettu vain noin tuhannelle. Yhteensä Kreikan saariston leireillä on yli 36 000 ihmistä, vaikka niiden kapasiteetti oli alun perin vain 6 100.

Saariston leireillä ei vielä koronatartuntoja

– He veivät jääkaappeja leiriin ja sytyttivät ne palamaan. Emme ole ollenkaan turvassa, olemme hyvin peloissamme. Emme saa öisin unta, kahden lapsen äiti Husseini kertoi.

Kreikan saariston pakolaisleireillä ei toistaiseksi ole todettu koronavirustartuntoja, mutta kahdella Manner-Kreikan leirillä tartuntoja on havaittu. Kreikan pakolaisleirit ovat viime viikkoina olleet koronaepidemian takia eristettyinä. Yhteensä Kreikassa on todettu yli 2 200 tartuntaa ja 110 ihmistä on kuollut.