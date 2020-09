Siirtolaisten piina jatkuu Kreikan Lesboksen saarella: nukkuvat hautausmaalla ilman takkeja

Lesboksen saarelle on julistettu hätätila tulipalojen takia.

"Meillä ei ole edes takkeja"

– Kaikki ajatukset uudelleen rakentamisesta on syytä unohtaa. Saarelaiset eivät kestä tätä enää, vakuutti Mytilenen pormestari Stratis Kytelis.

– Meillä ei ole edes takkeja, jotka voisimme vetää yöllä päällemme kylmyyttä ja tuulta vastaan. Lisäksi 35 positiivisen koronatestituloksen saanutta on edelleen keskuudessamme. He voivat edelleen levittää covid-19-tautia, koska emme tiedä, keitä he ovat, Moria Corona Awareness Team -ryhmä sanoi Facebookissa.