Suomi lähettää Latvian rajalle apua

Suomen rajavartiolaitos lähettää tukiosaston Latviaan maan rajavartiolaitoksen pyynnöstä.

Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessaan, että tukiosaston tehtävät ovat vastaavia rajaturvallisuustehtäviä kuin Suomessakin. Tukea on tarkoitus antaa ainakin 22. syyskuuta asti.

Rajavartiolaitoksen mukaan laittoman maahantulon paine on kuluvana vuonna kasvanut Latvian ja Valko-Venäjän välisellä rajalla. Latvia on tehostanut rajavalvontaa jo maaliskuusta ja saanut tukea Viron ja Liettuan rajaviranomaisilta.

Kyse ei ole suinkaan ainutlaatuisesta rajayhteistyöstä. Suomalaisia rajavirkamiehiä toimii jatkuvasti Euroopan valtioiden rajoilla raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Suomalaisia rajavartijoita on ollut kahdessakymmenessä eri Euroopan maassa tukemassa rajaturvallisuuden ylläpitoa tänä vuonna.

– Rajaturvallisuustuen antaminen ja vastaanottaminen kehittää Rajavartiolaitoksen kykyjä ja valmiuksia vastata nopeasti muuttuvaan ja ennakoimattomaan rajatilanteeseen niin kotimaassa kuin muuallakin Schengen-alueella, kertoo tiedotteessa rajaturvallisuusasiantuntija Topi Räsänen Rajavartiolaitoksen esikunnasta.

Räsäsen mukaan rajaturvallisuuden tukeminen Euroopan muilla Schengen-alueen rajoilla tukee myös Suomen rajaturvallisuutta.

Latvian sotilasapua Yhdysvalloista ollaan vähentämässä

Torstaina uutisoitiin, että Yhdysvallat aikoo leikata sotilasapua, jota maa antaa Venäjän eurooppalaisille naapurimaille. Asiasta kertovat muun muassa Washington Post ja Financial Times.

Presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo Washington Postille puhuneiden kuuden lähteen mukaan muun muassa lopettaa pitkäaikaisia turvallisuusohjelmia, jotka on tarkoitettu auttamaan Euroopan itäosien suojaamisessa Venäjän hyökkäyksen varalta.

Lähteiden mukaan päätös vaikuttaisi tukeen satojen miljoonien dollarien arvosta. Financial Timesin ja Washington Postin mukaan keskeiset tukea saaneet maat ovat olleet Viro, Latvia ja Liettua.