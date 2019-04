"Suomi kaasuttaa ilmastomoponsa kohti rotkoa" – onko käytettyjen autojen tuonti riistäytymässä jo käsistä?

Autotuojat ja -teollisuus ry:n mielestä käytettyjen autojen tuonnista on muodostunut autoveron ympäristöohjauksen kiertoreitti. Viime vuonna Suomeen tuotiin 45 000 autoveron alaista käytettyä autoa, mikä on on enemmän kuin kertaakaan aiemmin.