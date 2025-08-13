Suomen ja USA:n puolustusyhteistyö nytkähti eteenpäin

0608 Antti Häkkänen
Kuvassa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).
Julkaistu 13.08.2025 18:28

MTV UUTISET – STT

Suomi ja Yhdysvallat ovat allekirjoittaneet ensimmäisen DCA-sopimuksen mukaisen täytäntöönpanoasiakirjan. 

DCA-sopimuksen mukaisen täytäntöönpanoasiakirja käsittelee infrastruktuurin rakentamista, kerrotaan puolustusministeriön tiedotteessa.

DCA-puolustusyhteistyösopimus tekee mahdolliseksi Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolon ja harjoittelun Suomessa.

Työn alla on viisi eri täytäntöönpanoasiakirjaa, jotka koskevat turvallisuutta, verotusta, maahantuloa ja poistumista sekä tulleja ja maahantuontia.

Näitä seuraavat täytäntöönpanoasiakirjat koskevat ympäristöä sekä ilma-alusten, alusten ja lentokoneiden liikkumista.

– Yhdessä vahvan kansallisen puolustuksen ja Nato-jäsenyyden kanssa DCA-sopimus ja sen merkitsemä Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo ja sitoutuminen Suomen puolustamiseen muodostavat Suomelle erittäin vahvan ennakkopidäkkeen, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotteessa.

Lue myös: Kommentti: Suomi varustautuu hampaisiin asti, mutta talvisodan ihmettä ei silti voi toistaa

Lisää aiheesta:

Puolustusministeri Häkkänen allekirjoitti useita sopimuksia Nato-huippukokouksen yhteydessäUlkoasiainvaliokunta puoltaa DCA-sopimuksen hyväksymistä, käsittelee myös kysymystä ydinräjähteistäHallitus esittää eduskunnalle Suomen ja Yhdysvaltojen välisen DCA-sopimuksen hyväksymistäSuomi ja USA allekirjoittivat erikoisjoukkoyhteistyötä koskevan aiejulistuksenVenäjän uhka huomioitu DCA-sopimuksessa? Näin vastaa turvallisuustutkijaNaton henkilöstön asemasta määräävä Ottawan sopimus astui voimaan Suomessa
Ulkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ulkomaat