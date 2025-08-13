Suomen ja USA:n puolustusyhteistyö nytkähti eteenpäin

Suomi ja Yhdysvallat ovat allekirjoittaneet ensimmäisen DCA-sopimuksen mukaisen täytäntöönpanoasiakirjan.

DCA-sopimuksen mukaisen täytäntöönpanoasiakirja käsittelee infrastruktuurin rakentamista, kerrotaan puolustusministeriön tiedotteessa.

DCA-puolustusyhteistyösopimus tekee mahdolliseksi Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolon ja harjoittelun Suomessa.

Työn alla on viisi eri täytäntöönpanoasiakirjaa, jotka koskevat turvallisuutta, verotusta, maahantuloa ja poistumista sekä tulleja ja maahantuontia.

Näitä seuraavat täytäntöönpanoasiakirjat koskevat ympäristöä sekä ilma-alusten, alusten ja lentokoneiden liikkumista.

– Yhdessä vahvan kansallisen puolustuksen ja Nato-jäsenyyden kanssa DCA-sopimus ja sen merkitsemä Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo ja sitoutuminen Suomen puolustamiseen muodostavat Suomelle erittäin vahvan ennakkopidäkkeen, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotteessa.