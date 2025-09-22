Tuuli heikkenee vähitellen iltaa kohti maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa voimakkaat tuulet jatkuvat huomiseen.

Syysmyräkkä on tänään puhaltanut Suomessa, ja voimakkaat tuulenpuuskat voivat jatkua vielä yöhön asti.

Tuulivaroituksia on ollut laajalti voimassa lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Voimakas tuuli voi aiheuttaa esimerkiksi yksittäisiä puiden kaatumisia. Keski- ja Itä-Suomessa sekä pohjoisimmassa Lapissa tuuli voi olla jopa vaarallisen voimakasta, ja siitä voi seurata suurta raivaustarvetta, pitkiä sähkökatkoja sekä katkoja teleliikenteessä.

Kovat puuskatuulet ovat aiheuttaneet häiriöitä esimerkiksi PKS Sähkönsiirron verkkoalueella Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Enimmillään alueella on ollut ilman sähköjä lähes 2 800 kotitaloutta.

Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan iltapäivällä ja illalla sähkökatkot ovat keskittyneet Keski- ja Itä-Suomeen. Enimmillään tuhannet taloudet ovat olleet ilman sähköjä.

Lisäksi Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon pelastuslaitokset kertovat, että niiden alueella on ollut päivän aikana runsaasti puiden kaatumisista johtuvia pelastustehtäviä. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa tehtäviä oli päivän aikana yhteensä 40. Vakavilta turmilta on kuitenkin vältytty.

Sääpalveluyritys Foreca kertoo, että iltaa kohti tuuli vähitellen heikkenee lännestä alkaen maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa voimakkaat tuulet jatkuvat tiistain puolelle.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tiistaiksi luoteesta virtaa viileää ilmamassaa. Viileneminen jää kuitenkin tilapäiseksi, sillä torstaista alkaen Suomeen saadaan jälleen vuodenaikaan nähden lämmintä ilmaa vahvistuvan korkeapaineen mukana.

Kaatunut puu katkaisi junaliikenteen

Aiemmin tänään junaradalle kaatunut puu katkaisi junaliikenteen Lahden ja Riihimäen sekä Lahden ja Helsingin välisillä yhteyksillä.

Fintrafficin rataliikennekeskus kertoi iltapäivällä viiden jälkeen, että sähköratavaurio on kokonaan korjattu eikä aiheuta enää uusia myöhästymisiä. VR on kuitenkin pyytänyt matkustajia varautumaan myöhästymisiin loppupäivän ajan.

Liikenne Lahden ja Hennan asemien sekä Lahden ja Järvelän asemien välillä oli keskeytyksissä aamupäivästä noin yhteen asti iltapäivällä. Vaurio aiheutti useita perumisia lähijunaliikenteessä sekä kaukojunien myöhästymisiä.

Sähköratavaurio aiheutti ongelmia junaliikenteeseen myös Pohjois-Savossa, missä liikenne oli jonkin aikaa poikki Siilinjärven ja Iisalmen välillä, rataliikennekeskus kertoi. Kuopion ja Lapinlahden välillä korvattiin vaurion vuoksi kaksi junaa bussilla.