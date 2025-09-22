Lahdenväylällä Helsingissä on sattunut liikenneonnettomuus Helsingin suuntaan.

MTV Uutisten toimittajan mukaan turmapaikalla lähellä Kehä I:n liittymää on useita paloautoja ja ambulansseja. Tien laitaan on pysähtynyt ainakin yksi linja-auto Fintrafficin mukaan ajokaistoja on suljettu liikenteeltä.

Helsingin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari kertoo MTV Uutisille, että kyseessä on ollut henkilöauton ja linja-auton kolari, jossa loukkaantui yksi henkilö lievästi.

– Pelastusyksiköt ja ensihoito ovat poistuneet paikalta ja käsitykseni mukaan siellä odotetaan enää hinausautoa, kertoi päivystävä palomestari tilanteesta illalla kello kuudelta.