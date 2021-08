Ylilääkäri määräisi jopa rapujuhlilla altistuneen tuplarokotetun karanteeniin – THL:n Nohynek eri mieltä tarpeellisuudesta: "Suoja vakavaa tautia vastaan on niin hyvä"

Viime päivinä on keskusteltu siitä, onko aiheellista määrätä sellaisetkin ihmiset karanteeniin, jotka ovat saaneet molemmat koronarokoteannokset.

Vaasan kaupungin johtava ylilääkärin Heikki Kaukorannan mukaan karanteeniin on mahdollisuus määrätä ihmisiä, jotka ovat altistuneet koronavirukselle esimerkiksi rapujuhlien kaltaisissa illanistujaisissa. Kaukoranta kertoi näkemyksiään Iltalehdessä ja Helsingin Sanomissa .

Kaukoranta kertoi Iltalehdelle, että kumulatiivinen altistus on ollut ratkaiseva tekijä siinä, että muutamia kahdesti rokotettuja koronavirukselle altistuneita ihmisiä on asetettu karanteeniin. Kumulatiivisella altistuksella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että altistus on ollut pitkäkestoista ja tapahtunut pienessä sisätilassa.