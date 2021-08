Suomessa on todettu 765 uutta koronavirustartuntaa, Husin alueen ilmaantuvuusluku on nyt yli 300

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 10 071 tartuntaa, mikä on 3 667 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa lähes 117 000.

Husin alueen ilmaantuvuusluku on nyt yli 300

Koronavirustartuntojen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on nyt lähes 182, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 115,5. THL:n mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa se on 300,6.