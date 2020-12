Koronaluvuissa pieni positiivinen pilkahdus: Tartuntojen kasvu kahden viikon aikana on lähes pysähtynyt

Kahdessa viikossa on raportoitu 5 988 tartuntaa, mikä on 41 enemmän kuin kahden edellisen viikon aikana. Kahden viikon aikana todennettujen tapausten määrä on siis lähestulkoon lakannut kasvamasta.

Keskiviikkona raportoitiin myös kuusi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Sairaalahoidossa on 268 potilasta, joista tehohoidossa on 34. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on vähentynyt eilisestä yhdellä. Kaikkiaan sairaalahoidossa on nyt 16 ihmistä vähemmän kuin eilen.Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu nyt yhteensä 472.

THL:n mukaan viimeisen viikon aikana todettujen tartuntojen määrä on yhä kasvussa. Seitsemässä päivässä on todettu yhteensä 3 138 koronadiagnoosia, mikä on 288 kappaletta enemmän kuin sitä edeltäneen viikon aikana.

Korkeimmat ilmaantuvuusluvut ovat Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirien alueilla. Alhaisimmat luvut ovat puolestaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Itä-Savon alueilla.