Suomessa on nyt akuutti lehtipaperin pula – näistä syistä painettujen sanomalehtien ilmestyminen voi olla uhattuna jo lähiviikkoina

Medialiitto on media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten etujärjestö.

Paperipula vaikuttaa myös paikallislehtiin. Varsinais-Suomessa ilmestyvä Laitilan Sanomat ilmoitti maaliskuussa, että lehden kokoa on jouduttu supistamaan.

Uutta paperintuotantoa ei ole tulossa

Sanomalehtipaperin hinta on noussut OP:n analyytikko Henri Parkkisen mukaan paljon jo ennen Paperiliiton lakkoa ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Sanomalehtipaperi maksoi vuosi sitten Euroopan markkinoilla noin 390 euroa tonnilta, kun nyt tonnihinta on yli 670 euroa.

– Suomessa on vähennetty paljon paperin tuotantoa. Paperin kysyntä on pidemmän aikavälin tarkastelussa laskenut muutaman prosentin vuositasolla, eikä tuotanto ole viime vuosina ollut hirveän kannattavaa. Vanhoja paperikoneita on suljettu tai siirretty muihin tuotteisiin, Parkkinen sanoo.