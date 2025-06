Stora Enso harkitsee ruotsalaisten metsäomistustensa listaamista erillisenä yhtiönä

Yhtiö myi hiljattain 175 000 hehtaaria - mutta omistaa yhä 1,2 miljoonaa hehtaaria metsämaata.

Metsäjätti Stora Enso käynnistää strategisen arvioinnin yhtiön Ruotsin metsäomaisuuden eriyttämisestä ja pörssilistauksesta erillisenä yhtiönä. Mahdollisen jakautumisen tavoitteena olisi Storan mukaan muodostaa kaksi vahvaa ja itsenäistä yhtiötä, joilla molemmilla olisi selkeä fokus ja jotka olisivat strategisesti ketterämpiä.

Varsinainen Stora Enso jatkaisi uusiutuviin pakkauksiin keskittyvänä yhtiönä. Yhtiön Ruotsin metsistä taas tulisi Euroopan suurin pörssilistattu puhtaasti metsäomaisuuteen keskittyvä yhtiö. Sen vahvuuksia olisivat ainutlaatuinen omaisuusluokka, odotettavissa oleva pitkän aikavälin arvonnousu sekä mahdollisuus merkittäville uusille tulovirroille.

Erikseen listattava uusi yhtiö olisi kokonaan Stora Enson osakkeenomistajien omistuksessa.

Stora Enso myi hiljattain 175 000 hehtaaria metsää Ruotsissa 900 miljoonalla eurolla. Kaupan jälkeen Stora Enso omistaa edelleen Ruotsissa yli 1,2 miljoonaa hehtaaria metsämaata, josta tuottavan metsämaan osuus on noin miljoona hehtaaria. Käyväksi arvoksi on kirjattu noin 5,8 miljardia euroa. Metsäomistukset ovat nykyisin keskeinen osa Stora Enson puunhankintaketjua, mutta niillä on oma operatiivinen ja strateginen profiilinsa.

– Ruotsin metsäomaisuutemme edustaa vastuullisen metsätalouden ja ympäristönhoidon huippuosaamista, sanoi Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström tiedotteessa.

Metsäomistuksia koskevan arvioinnin aloitus osoittaa Solhströmin mukaan Stora Enson sitoutumisen omistaja-arvon maksimointiin ja pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiimme.

– Tutkimalla erilaisia strategisia vaihtoehtoja pyrimme lisäämään liiketoimintamme fokusta, vähentämään monimutkaisuutta ja tuomaan esiin sekä metsä- että teollisuusomaisuutemme täyden potentiaalin, Sohlström perusteli.