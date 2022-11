Löytyykö kotoasi lämpöpumppu? Varo nyt todella kallista virhettä: "Riski lämmityksen toimimattomuudesta kasvaa merkittävästi"

– Samaan aikaan, kun ihmiset käyttävät vaihtoehtoisia lämmönlähteitä, he paradoksaalisesti luopuvat myös monien kiinteistöjen lämmittämisestä kokonaan tulevan talven aikana, ainakin niin kauan kuin lämmittämiseen tarvittavan energian hinta pysyy korkealla, Puustinen kirjoittaa OP Median blogissa .

"Riski lämmityksen toimimattomuudesta kasvaa merkittävästi"

Puustisen mukaan on oletettavaa, että putkirikkoja aiheutuu tavanomaista enemmän epäturvallisten toimenpiteiden vuoksi.

– Esimerkiksi maalämpöpumppuihin on asennettu omatoimisesti piirikortteja tai ajastimia, jotta lämmitys toimisi yöllä halvemmalla sähkön hinnalla. Tällöin riski lämmityksen toimimattomuudesta kasvaa merkittävästi ja tästä seuraa vastaavasti jäätymisestä aiheutuvia putkirikkoja.

Jopa yli 100 000 euron vahingot

Ilmalämpöpumppu pakkasella – pitääkö se sammuttaa?

Jos lämpöpumppu kuitenkin on sammutettu ja pakkanen on erittäin kireä, on Daikinin mukaan turvallisempaa odottaa sään lauhtumista ennen lämpöpumpun käynnistämistä.