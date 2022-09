Vakuutusyhtiö varoittaa ilmalämpöpumpun omistajia: Yleinen virhe voi johtaa putkien rikkoutumiseen

Pohjola Vakuutus muistuttaa, että vaikka Ilmalämpöpumppu on hyvä lisä kodin sisälämpötilan hienosäätämiseen, se ei voi olla ainoa lämmönlähde.

Lämmöntuotto ei välttämättä riitä

– Kun vapaa-ajan asuntojen varustelutasot paranevat ja niissä on ilmalämpöpumppuja, ajoittain tulee vastaan vahinkoja, joissa on jätetty talveksi vedet päälle ja ilmalämpöpumppu on ainoa lämmönlähde, Korpelainen kertoi viime vuonna Talouselämälle .