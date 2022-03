Suomessa asuva venäläiskirjeenvaihtaja jättää valtiollisen Tass-uutistoimiston: "Minulle ja tuntemilleni tavallisille venäläisille tilanne on kuin maailmanloppu"

Riippumatonkin venäläismedia joutuu kiertämään sota-sanaa

– Esimerkiksi Novaja Gazeta, joka on riippumaton venäläismedia, on aiemmin käyttänyt sanoja "sota" ja "hyökkäys". Nyt, voidakseen jatkaa toimintaansa, he kirjoittavat "erityisoperaatiosta" mutta jättävät sanan ympärille lainausmerkit. Toinen vaihtoehto on kirjoittaa "tilanteesta, jota ei saa kutsua sodaksi".