Lue ex-oligarkki Mihail Hodorkovskin haastattelu sanasta sanaan – "Suomi ei ole turvassa, jos Putin päättää rankaista Yhdysvaltoja Suomen kautta"

Mihail Hodorkovski: Minun on vaikea antaa rationaalista motiivia Putinin toimille, mutta voimme yrittää ymmärtää, miksi näin kävi. Hän elää illuusiomaailmassa, jossa hän puhdistaa Ukrainan Banderasin kannattajista ja natseista – ja jossa hänet olisi pitänyt ottaa vastaan riemuiten, erityisesti venäjänkielisessä Harkovassa. Kun Harkovan asukkaat puolustavatkin Ukrainan vapautta ja itsenäisyyttä – Putinin illuusiossa se tarkoittaa petosta. Hän antoi käskyn pyyhkiä maan päältä Harkovan ja sen asuinkorttelit maailman kartalta. Minun on henkisesti melkein mahdotonta kestää tätä.

MH: Kymmenen tai jopa seitsemän päivää sitten tämä kysymys olisi ollut minusta naurettava. Tällä hetkellä kysymys ei enää naurata. Mielestäni siinä maailmassa, jossa tällä hetkellä Putin elää – Nato on tuskin olemassakaan tai se on vain heikko organisaatio. Tässä vaiheessa täytyy todeta, että minullakin on jo epäilyksiä Naton tehokkuudesta. Siksi Putin on valmis siirtämään sotatoimiaan Ukrainan ulkopuolelle. Se ei kuitenkaan tapahdu tänään eikä huomenna.