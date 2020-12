Pienten ja keskisuurten yritysten tilanne romahtanut, ensi vuosi viemässä kohti investointilamaa – "Yritykset syvällä koronakuopassa ja eväät jo syöty"

– Tämä on hätkähdyttävä tulos, että koronakriisi on harventanut työnantajayritysten joukkoa elinkaaren molemmista päistä. Alku- ja kasvuvaiheessa on yhä vähemmän yrityksiä ja samalla osa omistajanvaihdostilanteessa olevista yrityksistä on joutunut lopettamaan toimintansa, tiivistää EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen.