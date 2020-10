Suomen vakavin tietovuoto – kaikkiin Vastaamon uhrien puheluihin ei ole ehditty vastata, vaikka henkilöstöä apupuhelimiin lisättiin: "Täysin varmasti tietoja ei saada pois"

Vastaamon tietovuodon uhrien auttamiseksi on avattu uusi nettisivusto tietovuotoapu.fi, jonne on koottu kaikki oleellinen tieto uhrien auttamiseksi, esimerkiksi toimintaohjeet ja auttavien organisaatioiden yhteystiedot. Viranomaiset yrittävät saada vuodetut tiedot nopeasti poistettua netistä, jos niitä alkaa joillekin sivustoille ilmestyä. Auttaviin puhelimiin on jo tullut suuri määrä soittoja ja puheluihin vastaavan henkilöstön määrää on lisätty.