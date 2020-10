Vastaamo-vuoto: Kriisipuhelimeen tuli eilen yli tuhat soittoa – "Hätä on suuri"

Suomen Mielenterveys ry:n valtakunnalliseen kriisipuhelimeen on tullut runsaasti yhteydenottoja Vastaamo-tietomurron jälkeen.

Ennen eilisiltaa tuli yksittäisiä Vastaamon tietomurtoon liittyviä yhteydenottoja ja sen jälkeen niitä on tullut paljon. Yhteensä kriisipuhelimessa on käyty noin 80 keskustelua tietomurtoon liittyen.

Winterin mukaan ihmisillä on oikeus olettaa, että luottamukselliset terveystiedot ovat suojassa. Tietovuoto ja kiristysviestit ovat aiheuttaneet ahdistuneisuutta, pelkoa ja vihaa sekä pettymystä.

– On huolta siitä, kuinka tämä vaikuttaa heidän ja mahdollisesti myös läheisten elämään. Henkisen tuen lisäksi päivystäjät antavat apua sen puitteissa, mitä he voivat tehdä. Hätä on suuri.