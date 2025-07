Frisbeegolfin MM-kotikisat suurmenestys – huima kiinnostus näkyy lippuluukulla: "Tämän isompaa ei ole"

Suomessa Tampereella ja Nokialla järjestettäviä frisbeegolfin MM-kisoja voidaan kisajärjestäjä Jussi Meresmaan mielestä pitää jo tässä vaiheessa suurmenestyksenä.

Frisbeegolfin MM-kisat käynnistyivät toden teolla keskiviikkona, kun naisten sarjan ja avoimen sarjan viisipäiväinen urakka käynnistyi.

Kisojen ensimmäinen päivä vierähti A-ryhmien osalta Nokialla, mutta torstaina ja perjantaina kisataan Tampereella. Tampereen kisapäivinä katsojat pääsevät seuraamaan kisoja vain pääsymaksullisella lipulla, mutta viikonloppuna Nokiassa yleisöllä on paikalle vapaa pääsy.

Pääsymaksullisten lippujen osalta kysyntä on ollut kovaa.

– Tampereelle olemme myyneet kaikki liput, ja se on täysin pääsymaksullinen. Olemme myyneet molemmille päiville noin 2 000 lippua, ja se on yläraja, koska alue on rajallinen. Kaikki saatavilla olevat liput on loppuunmyyty, kisajärjestäjä Jussi Meresmaa sanoo MTV Urheilulle.

– Nokialla olemme myyneet kaikki VIP-liput eli palveluita ja ruokaa sisältävät lippukokonaisuudet, mutta Nokialle ehdottomasti lauantaina ja sunnuntaina on edelleen suurelle yleisölle vapaa pääsy.

Pitkään frisbeegolfin parissa töitä tehnyt Meresmaa osasi odottaa vilkasta lipunmyyntiä, ja kiinnostus MM-kisoja kohtaan on kasvanut tasaisesti.

– Vielä viime vuonna emme lyöneet Tampereen esikisan lippuja loppuun, mutta nyt me lisäsimme niitä vielä. Eli siinä mielessä Tampereen loppuunmyynti oli meille positiivinen asia. Nokialle myimme alkuperäisesti suunnitellut lippukokonaisuudet jo viime vuoden puolella loppuun. Sen jälkeen rakennutimme lisää alueita, ja nostimme kapasiteettia. Se ei tullut yllätyksenä, sillä se tehtiin ihan vain kysynnän vuoksi, Meresmaa sanoo.

Meresmaa kertoi MTV Urheilulle juuri ennen MM-kisojen alkua, että historiallisten kotikisojen budjetti on kokoluokaltaan noin miljoonan euron arvoinen. Vilkas lipunmyynti ja yhteistyökumppanimyynti ovat osaltaan täyttäneet budjetin mainiosti.

– Olemme myyneet lippuja yli 300 000 eurolla eli kolmannes siitä budjetista tulee lipunmyynnistä. Loput tulevat tietenkin yhteistyökumppaneilta ja julkista tukea tietenkin nautitaan, Meresmaa sanoo.

– Olemme myyneet loppuun myös yhteistyökumppanuudet. Meillä on nelisenkymmentä yhteistyökumppania, eikä enempää voitu ottaa.

Suuri kiinnostus MM-kotikisoja ja frisbeegolfia kohtaan on suomalaiselle lajiyhteisölle todella valtava asia.

– Tämä on tosi iso juttu. Ei oikeastaan tämän isompaa juttua ole. Historialliset MM-kotikisat. Molempien luokkien kärkikorteissa on tällä hetkellä kaksi suomalaista, niin on hyvin vaikea keksiä, mikä olisi isompaa tai tärkeämpää lajille kuin tämä, Meresmaa hehkuttaa.

Meresmaan mukaan MM-kisoja voi jo nyt hyvällä omatunnolla pitää jättionnistumisena.

– Minun tehtäväni on kilpailujärjestäjänä tehdä maailman hienoin frisbeegolftapahtuma. Ja siinä me ollaan onnistuttu. Voidaan se tässä vaiheessa sanoa. Lava on katettu ja nyt on urheilun vuoro, Meresmaa myhäilee.