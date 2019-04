Suomen ulkoministeriö varoittaa: Vältä matkustamista Sri Lankaan

Tänään tapahtuneen räjähdyssarjan jälkeen ministeriö kehotti saarella olevia suomalaisia tekemään matkustusilmoituksen. Tämän jälkeen ilmeni, että maassa on ainakin noin 200 suomalaista, kerrotaan ulkoministeriön viestinnästä.

– Meillä on näppituntumaa siitä, missä hotelleissa suomalaisia majoittuu ja on oltu niihin yhteydessä. Tilanne on selvityksen alla, Häkkinen sanoi.