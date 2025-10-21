Jalkapalloilija Linda Sällström lopettaa ammattilaisuransa. 37-vuotias hyökkääjä kertoi päätöksestään lehdistötilaisuudessa Tampereella.
Sällström pelaa viimeisen ottelunsa Helmareissa perjantaina, kun Suomi kohtaa Tanskan Kansojen liigan nousukarsinnoissa Tampereella.
Sällström on tehnyt 155 maaottelussaan 64 maalia. Kumpikin on ennätys aikuisten maajoukkueissa Suomessa.
– Minulla oli nuorempana tavoitteena jättää jälkeni suomalaisen jalkapallon historiaan. Nyt olen melko varma siitä, että Suomen historian suurimmista jalkapalloilijoista puhuttaessa ei voida jättää minun nimeäni keskustelun ulkopuolelle, Sällström sanoo Palloliiton tiedotteessa.
Hän edusti Helmareita EM-kisoissa vuosina 2009, 2022 ja 2025.